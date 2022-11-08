На відновлення нормального електропостачання потрібно 3−5 тижнів: енергетик назвав умову

Україна має можливість імпортувати електроенергію з Європейського Союзу, але не потребує цього, заявив «ФАКТАМ» на пресконференції «Ситуація з електроенергією в Україні» директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він пояснив: справа в тім, що зараз наша основна проблема не в об’ємах вироблення електроенергії, а в пошкодженнях шляхів її транспортування.

- Уявіть, хайвей, по якому ми транспортували електроенергію, і на ньому підірвана розв’язка, — продовжив Олександр Харченко. — Тому нам довелося пустити цю електрику по сільських дорогах. Звісно, що на них виникають затори. Через це, ми не маємо можливості забезпечити всіх в повному обсязі.

На питання «ФАКТІВ», коли населенню сподіватись на нормальне постачання електроенергією (тобто, відновлення роботи «хайвею»), фахівець відповів:

- Щоб в умовах відсутності нових атак повернути біль-менш нормальний звичний рівень електропостачання, потрібно від 3 до 5 тижнів, — каже Олександр Харченко. — Питання про строки відновлення електропостачання, дуже часто чую разом з питанням, коли графіки відключень електроенергії будуть співпадати з заявленими. Це стане можливім, якщо мати точний розклад ракетних та дронових атак ворога на нашу електромережу та інформацію про те, якою буде ефективність цих атак. Повірте, енергетики більше, ніж хто інший, являються прихильниками максимально точного дотримання розкладів.

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Олександр Харченко уточнив, що атак ракет та дронів зазнали 160 об’єктів української енергетики. З приводу теми можливого блекауту в Києві, він сказав, що не хоче коментувати заяви влади столиці. Але пояснив, що термін блекаут означає некеровані відключення. Зараз таких відключень немає.

«Не бачу підстав і умов, щоб без збільшення в 3 рази результативних атак ворога по нашій енергетиці, стався блекаут», — заявив фахівець.

За його словами, енергетики України знаходять нестандартні рішення, щоб забезпечувати споживачів електроенергією в нинішніх складних умовах — застосовують резервні і нетипові схеми живлення. Цьому сприяє те, що електромережа країни об’єднана. Якщо б цього не було, то половина України зараз була б без світла.

Пан Харченко наголосив, що в Україні достатньо ремонтних бригад та спеціалістів, щоб максимально швидко проводити ремонтні та відновлювані роботи. Але є певний дефіцит обладнання. Ведеться інтенсивний діалог з партнерами з Європи та США, які можуть в стислі строки поділитися з нами обладнанням. Такі поставки вже ведуться.

Нагадаємо, як можна економити електроенергію — поради від наших сусідів: молдаван та поляків.

Фото в заголовку з Фейсбук Олександра Харченка

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