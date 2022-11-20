Обстріл ЗАЕС 20 листопада: в «Енергоатомі» розповіли, що сталося насправді

Окупанти продовжують завдавати ударів по захопленій ними Запорізькій АЕС — ранком у неділю, 20 листопада, було зафіксовано щонайменше 12 «прильотів» на майданчик станції.

Як повідомляють в «Енергоатомі», пошкоджено естакади зв"язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції. Також зафіксовано три влучання в районі підстанції «Райдуга». Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються.

«Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України», — зазначили в компанії.

Адже в «росатомі» вже встигли звинувати в обстрілі ЗСУ. РосЗМІ писали про 12 ракет, які нібито випустили українські військові, шість з яких поцілили у фонтан-охолодження реакторів, дві — у сухе хранилище ядерних відходів.

В «Енергоатомомі» нагадали про недавнє рішення та дозвіл Держатомрегулювання щодо виведення енергоблоків 5 та 6 на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля.

«Рашисти всіляко намагались не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. Фейковим директором станції від „росатому“ романенком, за сприяння російських військових, які захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності. Однак цього їм виявилось недостатньо, і сьогодні рашисти обстріляли та пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС», — йдеться у повідомленні.

Раніше в «Енергоатомі» повідомляли, що російські окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній станції. Там внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляла у ставок-охолоджувач ЗАЕС, внаслідок чого температура води знижувалася.

Фото зі сторінки «Енергоатому» у соцмережах

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