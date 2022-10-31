росія спровокувала екологічну катастрофу на ЗАЕС: в «Енергоатомі» розповіли подробиці

Російські окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній станції. Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, внаслідок чого температура води впала до +13 градусів, повідомляють в «Енергоатомі».

За інформацією компанії, у ставку мешкають два типи риб — тепловодна терапія та азійський сом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби знищують зелені водорості, забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

«В умовах, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Отже, якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, останнім часом окупанти проводили секретні роботи на території сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької атомної станції. В «Енергоатомі» підозрюють, що росія готувала акт ядерного тероризму, адже у сховищі знаходяться контейнери з відпрацьованим ядерним паливом. Руйнування цих контейнерів внаслідок підриву призведе до радіаційної аварії та радіаційного забруднення території.

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