Боєць із Маріуполя виграв у США бій на голих кулаках та закликав зупинити війну в Україні (відео)

Український боєць Бовар Ханаков на прізвисько «Гладіатор» здобув видовищну перемогу в бою на голих кулаках над американцем Айзеком Фріманом у поєдинку, який проходив у Флориді.

Для уродженця Маріуполя цей бій став дебютним у престижному американському промоушені BYB Extreme Bare Knuckle. Незважаючи на те, що суперник зламав нашому співвітчизнику ребра під час поєдинку, він вистояв усі п'ять раундів та здобув перемогу рішенням суддів.

А після оголошення результатів Ханаков звернувся з приводу війни в Україні та зокрема рідному Маріуполі, з якого він зміг виїхати вже після повномасштабного вторгнення. «Я мріяв битися у Сполучених Штатах. Однак я не щасливий сьогодні, адже російська федерація вбиває моїх земляків. Благаю, зупиніть цю війну», — закликав Бовар до світової спільноти.

Додамо, що, незважаючи на перемогу, українця було доставлено до реанімації місцевої лікарні з численними розтинами та переломом ребер. Щоправда, перед цим боєць встигнув звернутися до своїх підписників у Instagram, виставивши на аукціон завойовану медаль, кошти від продажу якої передасть українським волонтерам.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць ММА нокаутував суперника на 5-й секунді поєдинку.

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