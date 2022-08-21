39.69 / 40.58 39.92 / 41.07
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Український боєць ММА здобув феноменальну перемогу у Польщі: відео нокауту на 5-й секунді бою

14:11 21 серпня 2022
Богдан Гнідко

Блискуче виступив на вечорі змішаних єдиноборств KSW 73 у Варшаві український боєць ММА Богдан Гнідко (8 перемог, жодної поразки), який нокаутував поляка Даміана Пивоварчика вже на 5-й секунді поєдинку.

Щойно спортсмени встигли привітатися і розпочати сутичку, як 21-річний киянин завдав опоненту потужного удару правою, і поляк звалився на канвас. Перш ніж арбітр зупинив бій, українець ще встиг завдати кількох ударів.

До речі, нокаут на 5-й секунді — новий історичний рекорд KSW (польської організації, яка займається організацією боїв ММА). Автором попереднього досягнення був Лукаш Юрковські, який у 2004 році здобув перемогу на 9-й секунді бою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА заробив престижний контракт із UFC одним убивчим ударом .

Фото Instagram

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тіна Кароль

«Сльози були на очах в обидвох»: Тіна Кароль повідомила про поповнення у родині

Тельці зможуть відкрити прибутковий бізнес, а Козероги – досягти кардинальних змін у житті: гороскоп від Анжели Перл на 21 серпня

Тельці зможуть відкрити прибутковий бізнес, а Козероги — досягти нечуваних змін у житті: гороскоп від Анжели Перл на 21 серпня

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Олександр Усик

«На „січу“, він, мабуть, планує вийти з портретом Бандери»: Усик розлютив пропагандистку скабеєву (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту