Український боєць ММА здобув феноменальну перемогу у Польщі: відео нокауту на 5-й секунді бою
Блискуче виступив на вечорі змішаних єдиноборств KSW 73 у Варшаві український боєць ММА Богдан Гнідко (8 перемог, жодної поразки), який нокаутував поляка Даміана Пивоварчика вже на 5-й секунді поєдинку.
Щойно спортсмени встигли привітатися і розпочати сутичку, як 21-річний киянин завдав опоненту потужного удару правою, і поляк звалився на канвас. Перш ніж арбітр зупинив бій, українець ще встиг завдати кількох ударів.
#KSW73- KSW (@KSW_MMA) August 20, 2022
@usykaa do the same tonight?! pic.twitter.com/Oyf38AjNM1
До речі, нокаут на 5-й секунді — новий історичний рекорд KSW (польської організації, яка займається організацією боїв ММА). Автором попереднього досягнення був Лукаш Юрковські, який у 2004 році здобув перемогу на 9-й секунді бою.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА заробив престижний контракт із UFC одним убивчим ударом .
Фото Instagram157
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