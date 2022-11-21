Обійдемося без «співчуття» вдові: в Україні ліквідували російського топ-десантника, заступника начальника штабу

ЗСУ продовжують знищувати російських загарбників, які прийшли «звільняти» на нашу землю.

За інформацією військового експерта Іраклія Комахідзе, українські військові ліквідували заступника начальника штабу 76-ї дивізії ВДВ Сергія Нікуліна, який воював на Херсонщині.



«Інформацію про ліквідацію начальника зв'язку, заступника начальника штабу 76-ї десантно-штурмової дивізії (м. Псков) гвардії підполковника Сергія Нікуліна, російські джерела поширили сьогодні надвечір. У некролозі, як це часто буває, немає даних щодо обставин та дати ліквідації високопоставленого російського окупанта. Проте, достовірно відомо, що 76-а дивізія кілька місяців „героїчно тримала оборону“ в Херсонській області України», — йдеться у повідомленні.



OSINT вдалося знайти серію сімейних фотографій підполковника Нікуліна та профіль його вдови — Олександри Нікуліної.



«На жаль вдові поспівчувати не вийде, сторінка закрита для публічного доступу», — пише Комахідзе.







Раніше «ФАКТИ» писали про загадкове «самогубство» російського високопоставленого офіцера.

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