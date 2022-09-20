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Україна

Довго повоювати не довелося: в Україні ліквідували 19-річного окупанта, якому «захотілося стати контрактником»

15:25 20 вересня 2022
люди

Журналіст і волонтер InformNapalm Іраклі Комахідзе, який відслідковує втрати російських окупантів в Україні, повідомив, що 21 вересня у Кемеровській області відбудеться похорон 19-річного Єгора Єганова, який приїхав вбивати в Україну.

«21 вересня у селищі Чистогорський Новокузнецького району Кемеровської області поховають 19-річного Єгора Єганова», — пише Комахідзе.

Єганова призвали на строкову службу у листопаді 2021 року. У червні він приїхав до України вже як контрактник. 8 вересня 2022 року востаннє заходив до мережі.

Український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц) також опублікував фото окупантів, які «вантажем 200» вирушать на батьківщину. Один з них майор спецпризначення Дмитро Мурасов.

Інший – старший лейтенант Гончаров Михайло.

 

Нагадаємо, загальні бойові втрати росіян з 24 лютого орієнтовно склали 54 810 «двохсотих», за минулу добу ліквідовано 160 солдатів.

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