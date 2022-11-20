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«П'ять пострілів у груди»: загадкове «самогубство» російського високопоставленого офіцера

20:28 20 листопада 2022
Вадим Бойко

В рф черговий військовий наклав на себе руки. Так, найдено мертвим високопоставленого російського військово-морського офіцера, викладача Владивостоцького військово-морського училища Вадима Бойка. Російська поліція стверджує, що він покінчив життя самогубством, вистріливши собі п'ять разів у груди у власному кабінеті, пише New York Post.

44-річний Вадим Бойко відіграв важливу роль у мобілізації російських чоловіків на війну в Україні. Цей викладач військово-морської академії у Владивостоці готував новобранців перед відправкою на фронт. За інформацією New York Post, черговий офіцер почув п'ять пострілів, прибіг на місце і знайшов Бойка мертвим.

Російські ЗМІ з посиланням на поліцію повідомили, що полковник покінчив життя самогубством, вистріливши собі в груди. Рідні та близькі Вадима Бойка не вірять, що він наклав на себе руки. Вони описують його, як повідомляє Daily Mail, як врівноважену і впевнену в собі людину. Портал BAZA написав, що на місці події криміналісти вилучили п'ять гільз та чотири пістолети. Ніяких листів Бойко не залишив.

Своєю чергою видання News. VL зіставило дві смерті: Вадима Бойка і військового комісара Партизанського і Лазовського районів Примор'я Романа Малика. Його тіло було виявлено 14 жовтня в Партизанську. Слідчі визнали версію про самогубство основною.

Раніше, як повідомляли «ФАКТИ», у Краснодарі російський репер наклав на себе руки, протестуючи проти мобілізації. А в Читі чемпіон світу з росії повісився після допиту в слідчому комітеті.

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