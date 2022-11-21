Рабство під Києвом: у Броварах власник СТО втягнув працівника у боргову кабалу та змушував працювати безкоштовно
На Київщині, де нарешті спіймали засуджену, але не посаджену суддю-хабарницю, поліція затримала власника СТО, який силоміць утримував працівника та змушував до безоплатної праці. Як з'ясувалося у ході розслідування, спочатку горе-бізнесмен втягнув потерпілого у боргову яму, а далі змушував працювати задурно, утримуючи в непридатних для життя умовах. На додачу у потерпілого було забрано документи і телефон, повідомив очільник поліції Київської області Андрій Небитов.
В липні 2022 року потерпілий спробував втекти від свого рабовласника, але лиходій його повернув і продовжував експлуатувати, більше того, змусив чоловіка переписати на нього своє майно.
Нині «рабовласник» затриманий і дає покази, а на СТО, де утримували потерпілого, а також за місцем мешкання зловмисника провели серію обшуків.
За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
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Фото поліції447
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