Майже рік переховувалася «завдяки» війні: під Києвом нарешті спіймали засуджену, але не посаджену суддю-хабарницю

В Україні, де нещодавно відрахували зі штату суду заступника голови Верховного суду та очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова, який є власником російського паспорта, затримали «служительку Феміди», яка довго ховалася від правоохоронців.

«Від правосуддя не втекти. Відому суддю Броварського суду, яка знаходилась в розшуку майже рік, затримала поліція Київщини. Свого часу необгрунтованість вироків Ганни Білик відверто дивували суспільство і навіть її колег суддів», — пише очільник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, перебуваючи під слідством за хабарництво з 2017 року, суддя встигла прийняти велику кількість рішень іменем України, а один з найбільш гучних епізодів стосується згвалтування 16-річної дівчини сироти. Андрій Нєбитов нагадав, що тоді поліція затримала двох підозрюваних, яким суддя призначила запобіжний захід у вигляді незначної застави, через що кривдники вийшли на волю.

Влітку 2021 року Вищий антикорупційний суд оголосив Ганні Білик вирок — 6 років позбавлення волі за хабарництво, а у січні 2022 року відповідну ухвалу винесла й Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Але невдовзі росія розпочала широкомасштабне вторгнення, що дозволило екссудді переховуватись і ухилятися від виконання покарання. Її оголосили в розшук і врешті решт знайшли. Наразі Ганна Білик знаходиться у СІЗО.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Вуглегірську вчинили замах на суддю так званого «Верховного суду ДНР» Олександра Нікуліна, який виносив смертний вирок британцям Шону Піннеру та Ендрю Хіллу, а також марокканцю Саадуну Брагіму, які на боці ЗСУ з початку повномасштабної війни захищали Маріуполь.

Фото поліції Київщини

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