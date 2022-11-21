Українська спортсменка, народна депутатка від «Слуги народу», голова Комісії атлетів НОК Ольга Саладуха заявила про необхідність виключення з Виконкому НОК представника партії ОПЗЖ Михайла Кошляка.

«Усіх партій, які наразі заборонені в країні, їх представників, не має бути у НОК. Ми бачили обурення (щодо входження в НОК нардепів від ОПЗЖ. — Авт.). До мене зверталися спортсмени й казали: «А може, ми теж будемо призупиняти членство нашої Комісії, до того поки там є деякі особи», — розповіла Саладуха в коментарі «Фактам».

За її словами, всі побачили, що ця Асамблея викликала увагу не лише у спортивної спільноти, а й у звичайних громадян, бо всі хочуть, щоб спорт був чистий і прозорий.

«Думаю, що зараз інформація про Кошляка піде таким поштовхом, що будуть знову призупиняти членство. Ми всі домагатимемося виключення цієї людини. Треба це робити штурмом членів НОК», — сказала народна депутатка.

Як відомо, Михайло Кошляк — депутат від проросійської та забороненої в Україні партії ОПЗЖ у Дніпропетровській облраді. Попри це на Генасамблеї НОК його було включено у складу Виконкому.

На хвилі обурення суспільства, деякі представники ОПЗЖ подали заяви про виключення їхнє з переліку членів НОК. Проте Кошляк нічого не подавав. Він і досі продовжує перебувати в НОК. А новообраний президент Олімпійського комітету Вадим Гутцайт поки що не відреагував на вимоги виключити Кошляка.

Раніше своє обурення щодо Кошляка у складі НОК висловив зірковий український футболіст і тренер Олексій Михайліченко.

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