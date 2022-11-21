Ворог створює ешелоновану систему оборони на Криворізькому та Херсонському напрямках, не припиняючи прихованої мобілізації в Криму, — Генштаб

Ворог продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняючи завдавати ударів по об’єктах промисловості. Так, за поточну добу зафіксовано один авіаційний і два ракетні удари, а також понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Бахмутському на Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, а на Новопавлівському — веде активну оборону на захоплених рубежах. Там відбуваються обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них — Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

Тим часом на території анексованого Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Зокрема, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації. З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис.

Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, вдень російські окупанти обстріляли громадську інфраструктуру звільненого Херсона. Вибухи зафіксовано у мікрорайонах Острів, Киндейка, Воєнка. Внаслідок потрапляння до п'ятиповерхового будинку на Острові поранило чоловіка. У деяких будинках вибило вікна.

Фото Генштабу ЗСУ

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