39.70 / 40.43 39.98 / 40.96
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

росія намагається знищити можливості протиповітряної оборони України, — Пентагон

13:10 21 листопада 2022
ППО України

За оцінками офіційних представників Пентагону, активізація ракетних ударів росії має на меті виснаження ресурсів ППО України. Кремлівська влада сподівається у такий спосіб досягти повітряного домінування над Україною.

«Вони дійсно намагаються придушити і виснажити системи протиповітряної оборони України, — цитує агентство Reuters заступника офіційного представника Пентагону Коліна Кала — Ми знаємо, що таке російська концепція перемоги, і ми сповнені рішучості забезпечити її провал, гарантуючи, що Україна має все необхідне для підтримання своєї протиповітряної оборони в робочому стані».

З 8 жовтня, коли генерал сергій суровікін обійняв посаду головнокомандувача російсько-окупаційних військ, сили агресора значно активізували обстріли енергетичних об'єктів України. Протягом останніх тижнів такі об'єкти були атаковані, зокрема, у Києві, а також у більшості регіонів країни.

Нагадаємо, що Швеція заявила про надання військової допомоги Україні, в тому числі ППО.

170

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ЛЕП

Тариф зросте в кілька разів: НКРЕКП ухвалила важливе рішення щодо електрики

Михайло Діанов та Оля Полякова

«Це просто фантастично»: легендарний «азовець» вразив Олю Полякову своїм вчинком (фото)

графіті Бенксі в Україні

«Я б за це вибив усі зуби й поламав ноги»: як оцінили мільйоннодоларові графіті Бенксі в Україні

відвар з кропу при гіпертонії

Приготуйте цей відвар з кропу — і про гіпертонію й згадувати не будете

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту