росія намагається знищити можливості протиповітряної оборони України, — Пентагон

За оцінками офіційних представників Пентагону, активізація ракетних ударів росії має на меті виснаження ресурсів ППО України. Кремлівська влада сподівається у такий спосіб досягти повітряного домінування над Україною.

«Вони дійсно намагаються придушити і виснажити системи протиповітряної оборони України, — цитує агентство Reuters заступника офіційного представника Пентагону Коліна Кала — Ми знаємо, що таке російська концепція перемоги, і ми сповнені рішучості забезпечити її провал, гарантуючи, що Україна має все необхідне для підтримання своєї протиповітряної оборони в робочому стані».

З 8 жовтня, коли генерал сергій суровікін обійняв посаду головнокомандувача російсько-окупаційних військ, сили агресора значно активізували обстріли енергетичних об'єктів України. Протягом останніх тижнів такі об'єкти були атаковані, зокрема, у Києві, а також у більшості регіонів країни.

Нагадаємо, що Швеція заявила про надання військової допомоги Україні, в тому числі ППО.

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