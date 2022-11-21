Окупанти обстріляли Херсон, є поранені

У понеділок, 21 листопада, російські окупанти обстріляли громадську інфраструктуру звільненого Херсона.

Про це повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

«У нас знову прильоти у Херсоні, знову по цивільній інфраструктурі. Є поранені цивільні, медична допомога надається», — написав він.

Повідомляється, що у Херсоні були вибухи у мікрорайонах Острів, Киндейка, Воєнка. Внаслідок потрапляння до п'ятиповерхового будинку на Острові легко поранило чоловіка. У деяких будинках вибило вікна.

Страждають від обстрілів також прилеглі до правого берега села Львівське, Ольгівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка.

Окупанти ведуть вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон.

Зазначимо, що вчора окупанти також обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки у місті було пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

Нагадаємо, російські загарбники з «Градів» та важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранений чоловік.

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