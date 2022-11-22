«Нудило від запаху диму»: окупанти спалювали своїх загиблих на сміттєзвалищі у Херсоні

Російські окупанти ще на початку широкомасштабного вторгнення, не розраховуючи на такі великі втрати, спалювали тіла своїх убитих солдатів не тільки в крематоріях, а й у печах заводів.

А у Херсоні, який нещодавно був звільнений Силами оборони України, тіла рашистів палили на звалищі, пише The Guardian.

Місцеві жителі розповіли, що окупанти ще влітку оточили полігон для сміття, забороняючи підходити до нього херсонцям. Проте люди бачили, як туди вантажівками звозили вбитих у чорних мішках. Їх спалювали, а в повітря піднімалися хмари диму із запахом палаючої плоті. Жінка, яка живе неподалік полігону, згадувала, що дим був дуже густим, від нього нудило.

За її словами, вантажівки з тілами прибували на полігон щоразу після того, як ЗСУ завдавали ударів по окупантам.

Інша жінка, яка разом із чоловіком вивозила сміття на полігон своєю вантажівкою, розповіла, як росіяни напали на них. Пара приїхала «не у той час» — рашисти саме «займалися своїми справами».

Журналісти поспілкувалися з працівниками полігону, які повідомили, що загарбники уподобали найізольованішу частину звалища. Тепер туди неможливо потрапити з міркувань безпеки — росіяни могли замінувати територію.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, розповідаючи про численні жертви серед жителів міста, повідомляв, що окупанти потай вивозили тіла у вантажівках, які до того доставляли гуманітарну допомогу.

Ілюстративне фото з Pixabay

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