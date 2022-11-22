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Шукають зброю та диверсантів: СБУ та поліція нагрянули з обшуком до Києво-Печерської лаври (фото)

9:20 22 листопада 2022
Обшук у Лаврі

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, де нещодавно під час служби прославляли «матушку-росію».

Як повідомляють в СБУ, заходи відбуваються в межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зазначається, що, враховуючи збройну агресію рф, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Фото СБУ

Тож вказані заходи проводяться з метою недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»; перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо; убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Фото СБУ

Правоохоронці за безпосередньої участі представників церкви проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Нагадаємо, що на Вінничині у митрополита УПЦ (МП) знайшли російські пропагандистські «агітки», СБУ повідомила йому про підозру.

Фото СБУ

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