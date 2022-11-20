У митрополита на Вінниччині знайшли російські пропагандистські «агітки»: СБУ оголосила підозру

Служба безпеки України повідомила про нові підозри митрополиту УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував російську агресію. Для цього очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував політику путіна і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Про це повідомляє пресслужба відомства:

«У своїх „агітках“ він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни. Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. Надалі планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії. Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України».

Вилучений у батюшки агітаційний матеріал

То ж тепер після її проведення слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України), ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу), ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Раніше митрополиту вручили підозру за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали митрополит зберігав у підсобних приміщеннях церкви

Відомо, що митрополит родом із росії.

«Батюшка у минулому підполковник запасу. У 70-х роках був пострижений у чернецтво й майже з того часу товаришує з Кирилом Гундяєвим, коли той викладав у нього в духовній академії за часів свого ректорства, — розповіли „ФАКТАМ“ джерела у спецслужбі. — Через десять років священик переїхав до України, служив у Києво-Печерській лаврі, потім на Сумщині. А після подій на Майдані його підвищили до сану митрополита».

Такі агітки поширювались серед вірян

Тетяна Єрмоленко мешкає в місті, де служить підозрюваний митрополит.

— Моя сусідка працює поваром у нього. Я не раз із нею дискутувала, що це перші вороги українського православ’я, — розповіла Тетяна Єрмоленко «ФАКТАМ». — Мій батько — воїн УПА, служив зв’язківцем. То ж ви розумієте, наскільки мені це болить. Особисто чула, коли ще у 2014 році відвідувала цей храм, як згадували у молитвах путіна, Гундяєва. А ось наших воїнів — ні…

В той час коли місцеві жителі воюють із рашистами, є чимало таких, хто ходить до храму МП. Мій молодший син — військовий, водій-механік танку. На Харківщині під час бою пошкодив спину, лікується у госпіталі. Інший, Саша, зараз звільняє Херсонщину у складі 53-ої бригади. Днями своїй знайомій, яка ходить в храм до цього митрополита, кажу: «Ну ти ж розумієш, що Московський патріархат в Україні підпорядкований росії. За ту куплену тобою свічку зароблять Кирило та путін. А потім за ті гроші снаряд виготовлять і вб'ють мого сина Сашу».

Цікаво, що навіть після обшуків українських спецслужб діяльність митрополита, який, за даними слідства, симпатизує політиці кремля, аж ніяк не змінилась. Ба більше, під час проведення рішень синоду РПЦ під головуванням патріарха Кирила Гундяєва до складу комісії у справах старообрядницьких приходів було призначено саме нашого підозрюваного. За даними спецслужби, митрополит вважає, що таким чином російський патріарх особисто висловив йому підтримку. Крім того, вказаний факт опосередковано підтверджує факт підпорядкованості УПЦ МП.

Сам підозрюваний митрополит усі звинувачення заперечує, зокрема, на сайті парафії за 10 листопада він опублікував свої вірші українською мовою, стверджуючи, що «відомі україномовні поетичні твори, зміст яких свідчить про щиру любов їх автора до України, про благословенне єднання народів всіх рас у Церкві Христовій повністю спростовують вищеназвану підозру на його адресу».

Нагадаємо, раніше на Луганщині було виявлено священика УПЦ МП, який шпигував для рашистів.

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