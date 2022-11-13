Молилися за росію: СБУ та Мінкульт вивчають відео скандальної служби у Києво-Печерській Лаврі

Під час богослужіння у Києво-Печерській лаврі, настоятель якої у жовтні потрапив у гучний скандал, прославляли «матушку-росію». Відео з храму Всіх святих печерських з'явилося в мережі з подачі священника ПЦУ Михайла Омеляна.

«На території Києво-Печерської Лаври у 262-й день повномасштабного російського вторгнення моляться за росію. Який жах! Мене також дивують люди, які проходять мимо, чують це все, і — мовчать. Невже не тьохкає серце і не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Андріївці, в Маріуполі, на Харківщині та на інших тимчасово окупованих територіях??? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до „церкви“ окупанта?», — прокоментував кадри священник у своєму Facebook.

Зреагували на відео і в СБУ. За словами керівника спецслужби Василя Малюка, ситуація не залишиться без відповідної реакції.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на „пробудження матушкі-русі“, мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», — цитують свого керівника в СБУ.

Своєю чергою в Міністерстві культури, де опікуються й релігійними питаннями, закликали першочергово встановити автентичність відео, а в разі, якщо відео є автентичним, закликають вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ.

Нагадаємо, що під час повномасштабного вторгнення в Україну рашисти не лише нещадно руйнували храми і викрадали церковні святині, але й влаштовували катівні на освяченій землі.

Фото Вікіпедія

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