Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, який раніше зазначав, що росія не повинна використовувати помилкові заяви про «брудну бомбу», яку нібито готує Київ, як привід для ескалації війни в Україні, на Парламентській асамблеї НАТО в понеділок заявив, що країни-члени Альянсу мають зробити все можливе для того, щоб конфлікт не вийшов за межі України.

Очільник НАТО наголосив, що, незважаючи на успіхи України у боротьбі з російською агресією, було б «великою помилкою» недооцінювати росію, яка «готова зазнати значних втрат і продовжувати завдавати страждань», повідомляє РАР.

«путін думав, що переможе Україну за кілька днів, а за дев'ять місяців росія все ще стикається з великими труднощами, але москва також здатна багато витримати, щоб продовжувати боротьбу, — вважає він. — Країни Альянсу мають готуватися до необхідності підтримки Києва в довгостроковій перспективі. Якби ми дозволили путіну перемогти, всім довелося б заплатити набагато вищу ціну, ніж економічні проблеми. Авторитарні режими з усього світу побачили б, що вони можуть досягти всього, чого захочуть, якщо застосують грубу силу».

Генсек Північноатлантичного альянсу закликав країни НАТО до подальшого збільшення військових бюджетів, зазначивши, що цифра у 2% ВВП — це мінімум, а не максимум витрат на оборону.

Також він підкреслив, що росія «ставиться до палива як до зброї» і необхідно подбати про те, щоб не створювати нових залежностей Заходу від сировини з інших країн, зокрема Китаю.

Нагадаємо, що колишній постпред в ООН, експосол у США та рф Володимир Єльченко заявляв, що на сьогодні ніхто не скаже, що ЗСУ не повністю відповідають стандартам НАТО. На його думку, скоріше деякі НАТівські стандарти вже не відповідають вимогам України. Ексклюзивне інтерв'ю з дипломатом читайте на нашому сайті.

Фото з Вікіпедії

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