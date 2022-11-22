Для дітей обладнали окрему камеру тортур: омбудсмен розповів про звірства рашистів на Херсонщині

На Херсонщині, де окупанти облаштували катівню в населеному пункті Стрілкове Генічеського району, через тортури рашистів пройшли тисячі людей.

«Я відвідував усі звільнені території., але масштаби порушень міжнародного гуманітарного права, які там побачив, навіть мене вжахнули. Тут вже рф дійшла до того, що вона окремо зробила камеру для дітей, де їх так само били», — зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телеканалу «Freedom», передає «Укрінформ».

Омбудсмен додав, що рашисті не стілки прагнули отримати від бранців якусь інформацію, скільки просто били. Свідки звірств загарбників розповідали, що людей забирали з домівок, з вулиць, одягали мішок. Над ними кілька днів знущалися — били, застосовували електричний струм, а ось запитань практично не ставили.

«Потім людині дають трохи відновитися — і знову виводять, прив'язують … до стільця пластиковими зав'язками і вже починають ставити питання. Але такого типу: «Ми знаємо що ти — шпигун ЗСУ. Чи ти це підтверджуєш? Можеш, у принципі, не підтверджувати, бо ми і так все знаємо. Твоє завдання — підписатися під тим, що ти — шпигун», — сказав омбудсмен та додав, що людей доводили до такого стану, що дехто з бранців просив їх убити.

В одній з катівень людям не давали води і не годували. Бранці були змушені збирати технічну воду з труби у камері і передавати її один одному. «Хлопці набирали у пластикову пляшку цю технічну воду і передавали з камеру в камеру. Там був маленький отвір, де проходила труба для опалення,. люди через цей отвір передавали цю пляшку, щоб по всіх камерах — а їх було 6 — розходилася пляшка», — розповів омбудсмен.

За його словами, загарбники фіксували знущання над людьми на відео. Дмитро Лубінець вважає, що неможливо пояснити такі прояви жорстокості у відношенні до цивільних і, тим більше, дітей. Він не виключив, що так окупанти намагалися помститися херсонцям, які зустрічали їх протестами проти окупації.

«Увесь світ облетіли відео, коли херсонці продовжували з дня у день виходити на площу уже окупованого Херсона з українськими прапорами, співати гімн, кричати „Слава Україні“. І напевно, це на росіян подіяло так, що вони, окрім традиційних фільтраційних таборів, катівень, традиційного використання електроструму, масово хапали цивільне населення, навіть дітей. Щодо дитини, яка могла проходити по Херсону і розвішувати листівки, напевно, проукраїнського змісту, вони вважали, що вона становить для них загрозу», — наголосив він.

Омбудсмен зазначив, що координацію катувань на всіх захоплених росією територіях здійснює фсб рф, а в Херсоні діяли підрозділи росгвардії: «Коли росіяни залишали цю територію, вони покинули елементи свого спорядження. Ми, наприклад, зафіксували наявність у них спеціальних кріплень для гумових кийків, які мають лише підрозділи росгвардії… І по цих розмальовках, які вони масово наносили усередині будівель на стінах, зрозуміло, що це робила росгвардія. Але все керівництво, за нашими даними, здійснювало і здійснює саме фсб».

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Фото Pixabay

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