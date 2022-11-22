Окупанти обладнали катівню на базі відпочинку під Генічним і знущаються там з українських патріотів, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Сили оборони на сході України — українські бійці відбили атаки ворога в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Як повідомляють у Генштабі, за добу, що минула, зс рф завдали завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області. А на Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Рашисти обстріляли позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області.

«В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни, російські окупаційні війська, зокрема, в населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України», — йдеться у повідомленні.

Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

За даними Генштабу, найбільших втрат за добу, що минула, противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні ворог обстріляв звільнений Херсон, є поранені. Окупанти створюють ешелоновону систему оборони на Херсонському та Криворізькому напрямках, а також не припиняють приховану мобілізацію в Криму.

Фото Генштабу ЗСУ

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