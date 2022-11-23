Переворот у Кремлі: спецслужби рф побоюються атаки з використанням… гіпнозу

ФСБ росії, що відповідає за забезпечення безпеки кремлівської влади, готується припинити спроби «палацового перевороту» — повідомив незалежний російський портал Insider. Командування ФСБ серйозно розглядає сценарії, пов'язані з використанням противником методів гіпнозу або психологічних операцій, стверджує портал.

26 жовтня в центрі Москви з'явилися озброєні офіцери, а також була помічена військова техніка. Однак надії деяких росіян на повалення президента путіна швидко розвіялися. З'ясувалося, що це були заздалегідь сплановані навчання спецслужби, частина підготовки до спроби державного перевороту, повідомляють опозиційні ЗМІ.

Такі заходи тривають вже тривалий час під керівництвом заступника начальника ФСО генерала Олександра Комова. Нічим не примітна постать, відома в російській еліті своїм інтересом до астрології та паранормальних явищ. Функціонер навіть отримав прізвисько «генерал-астролог», а його незвичайні переконання знайшли відображення в офіційних планових документах ФСО. Серед можливих загроз для Кремля і превентивних заходів там перерахована непропорційно велика кількість операцій інформаційної війни і психологічного впливу, повідомляє Insider.

Наразі у ФСО проводяться навчання з підготовки до можливого переходу на режим функціонування у воєнний час. Ключовим елементом цієї діяльності, однак, є не оперативна робота, а розробка відповіді на «масовану ідеологічну атаку» з боку ймовірного супротивника, йдеться на сайті.

В Україні правоохоронці фіксують факти злочинів росіян.

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