Оформлення пенсії в Україні: куди й коли звертатись, щоб її призначили вчасно

Оформлення пенсії в Україні може відбуватися автоматично без звернення до Пенсійного фонду. Для цього необхідно, щоб у Реєстрі застрахованих осіб зафіксували страховий стаж до 2004 року.



Про це нагадують у виданні Пенсійного фонду України.



Але щоб уникнути зайвих труднощів, потрібно, щоб роботодавець чи застрахована особа оформили електронну трудову книжку.



Дізнатися про трудовий стаж можна онлайн на сайті електронних послуг ПФУ, використавши свій електронний підпис.



Якщо ж стажу для отримання виплат поки недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку потрібно подавати через сервісний центр ПФУ або його вебпортал.



Зазначається також, що за призначенням пенсії слід звертатися не пізніше трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку. І тут пенсію призначать вже з наступного дня.



Нагадаємо, у нещодавньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виплачує пенсії та соціальну допомогу. Держава й надалі, завдяки допомозі партнерів, виконуватиме всі соціальні зобов'язання перед мільйонами людей.

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