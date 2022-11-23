«Фінансовий фронт»: Зеленський розповів, що буде з пенсіями та соціальними виплатами в Україні

Завдяки допомозі партнерів в Україні зберігається соціальна стабільність і держава продовжує виконувати всі соціальні зобов'язання перед мільйонами людей.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 272-го дня війни.

«Фінансовий фронт для України зараз такий же важливий, як передова на полі бою», — упевнений глава держави.

За словами Володимира Зеленського, з початку повномасштабної війни провадяться і будуть здійснюватися стабільні виплати пенсіонерам — це майже 11 мільйонів українців та українок старшого віку. Було проведено індексацію пенсій, як це передбачено законом. 6 мільйонів громадян мають ту чи іншу форму соціальної підтримки.

Лише цього місяця зроблено соціальних виплат майже на 14 мільярдів гривень. Це допомога багатодітним, незаможним, самотнім матерям, людям з інвалідністю. Ще понад 2 мільйони внутрішніх переселенців отримують допомогу від держави. Плюс зарплати працівникам бюджетної галузі. Також робиться все, щоб забезпечувати виплати всім нашим захисникам та захисникам.

«Дякую всім, хто допомагає нашій державі акумулювати необхідні кошти. І нашим друзям у світі, і бізнесу, який, незважаючи ні на що, продовжує працювати та сплачувати податки», — сказав Володимир Зеленський.

Ще один важливий момент у житті України, на його думку, — це «енергетичний фронт».

Енергетики та комунальники у багатьох регіонах продовжують відновлювальні роботи у мережі. Готуються відповіді на нові терористичні атаки проти нашої енергосистеми. У 16 областях та у Києві використовуються лише стабілізаційні графіки відключень.

Крім того, по всій країні підготовлено понад чотири тисячі «Пунктів незламності». У разі тривалих відключень світла люди зможуть відвідати їх та отримати безкоштовні базові послуги, а саме інтернет, тепло, воду та інше.

«Розгортаємо по всій країні і наш новий проект підтримки людей — „Пункти незламності“. За підсумками цього дня підготовлено вже понад чотири тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше», — заявив президент.

За його словами, ці пункти — з генераторами, водою та «старлінками» — відкриваються на той випадок, якщо після атаки російських терористів не вдасться швидко відновити постачання електрики. У «Пунктах незламності» цілодобово та безкоштовно надаватимуться всі базові послуги: електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, лікарські засоби. Пункти обов'язково працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Також президент повідомив, що розпочав роботу спеціальний сайт, на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. На ньому, а також у всіх «Пунктах незламності» можна буде дізнатися, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

«Всі ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Упевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму», — додав президент.

Нагадаємо, напередодні в «Укренерго» констатували, що ракетні удари окупантів пошкодили обладнання практично всіх ТЕС та великих ГРЕС.

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