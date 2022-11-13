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Українцям пояснили, кому пенсія призначається автоматично, а хто має особисто звернутися до ПФ

9:40 13 листопада 2022
Українцям пояснили, кому пенсія призначається автоматично, а хто має особисто звернутися до ПФ

Згідно з законодавством України, за призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку. Тоді пенсія призначається від дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Проте, як пояснили фахівці Пенсійного фонду, пенсія за віком може призначатись й автоматично, якщо в Реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудову книжку).

Якщо стажу в Реєстрі недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через сервісний центр Пенсійного фонду України чи вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

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Також у Пенсійному фонді пояснили, як змінити реквізити банківської картки для отримання пенсії за відсутності електронного підпису. Згідно з роз'ясненням, заяву про виплату пенсії на інший банківський рахунок до органів Фонду можуть передати працівники банківської установи або ж особисто пенсіонер.

Нагадаємо, раніше експерти викрили основні види маніпуляцій чиновників ПФУ при розрахунку пенсій.

Фото social.com.ua/

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