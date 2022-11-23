Ракетна атака: українські військові збили 51 з 70 російських ракет

Під час ракетної атаки по території України, що її рф влаштувала одразу після рішення Європарламенту про визнання її країною-спонсором тероризму, сили протиповітряної оборони знищили 51 з 70 ракет.

Про це командування Повітряних сил ЗСУ повідомило у Telegram.

За уточненою інформацією, пуски було здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 та «Калібр».

51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Крім того, на півдні країни Сили протиповітряної оборони знищили п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет».

Нагадаємо, що ракетна атака 23 листопада призвела не лише до масштабних руйнувань інфраструктури, але й до загибелі українців.

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