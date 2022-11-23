Європарламент визнав рф спонсором тероризму

Європарламент підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. За відповідну резолюцію у середу, 23 листопада, проголосували 494 європарламентарі, 58 були проти, а ще 44 — утрималися.

Згідно з документом, росія здійснює невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. На окупованих же територіях агресори проводять «страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства».

Як доказ згадано масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, атаки на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська, перекриття перекриває доступу українців до газу, електроенергії, води та інтернету, а також до основних товарів і послуг.

Європарламентарі наголошують, що цілеспрямовані напади та звірства, здійснювані рф проти цивільного населення України, руйнування цивільної інфраструктури та інші серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права становлять акти терору проти українського населення та є воєнними злочинами; висловлює своє беззастережне обурення і засуджує ці напади і звірства та інші акти, які Росія вчиняє для досягнення своїх деструктивних політичних цілей в Україні та на території інших країн; у світлі вищезазначеного визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму.

Своєю резолюцією Європарламент закликав ЄС та його держави-члени розробити правову базу для визначення держав як спонсорів тероризму та держав, які використовують засоби тероризму, що спричинить низку суттєвих обмежувальних заходів проти цих країн та матиме глибокі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з цими країнами.

Також депутати закликають Раду ЄС так само розглянути питання про внесення Російської Федерації до такого списку держав-спонсорів тероризму на рівні ЄС, а партнерів ЄС — вжити аналогічних заходів.

«Європарламент закликає до подальшого скорочення дипломатичних відносин з Росією та зведення контактів з її офіційними представниками на всіх рівнях до абсолютного необхідного мінімуму; закликає держави-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, такі як Російські центри науки та культури, а також організації та асоціації російської діаспори, які діють під егідою та керівництвом російських дипломатичних представництв та просувають російську державну пропаганду по всьому світу», — йдеться у резолюції.

Також, з огляду на ескалацію російських ударів по цивільній інфраструктурі України, Європарламент закликав ЄС прискорити роботу над дев’ятим пакетом санкцій проти рф.

Як відомо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала російську федерацію та її режим державою-терористом.

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