Ворог завдав ракетного удару по критичній інфраструктурі Києва та інших міст: що відомо (онлайн)

У Києві вдень 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів пролунало на правому березі столиці.

15:00 В «Укренерго» повідомили, що аварійні відключення електроенергії відбуватимуться протягом усієї доби.

14:59 Столичне метро обмежило роботу, оскільки велика кількість людей використовує станції як укриття. Висаджування пасажирів проводиться тільки на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

14:57 У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру було знеструмлено ділянки залізниці у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. В «Укрзалізниці» попередили про можливі затримки з відправленням найближчих поїздів.

Також відомо про призупинення руху кільцевої електрички у столиці.

14:39 Ворог вдарив по об'єктах інфраструктури Винницької області, повідомив очільник ОВА.

14:31 У Київській області зафіксовано влучення ракет ворога по важливих об'єктах енергетичної інфраструктури, повідомили в обласній військовій адміністрації.

14:24 За розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві застосовано екстрені відключення електроенергії, через графіки стабілізаційних відключень поки не діють. Влада Києва попередила, що при відключенні світла електросирени не працюють.

14:12 У Києві ракета рф влучила потрапила в об'єкт інфраструктури: у столиці екстрено відключили світло, повідомила влада столиці.

14:23 Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у кількох районах столиці.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи також чути на лівому березі. Після цього там почалися перебої з електроенергією.

Водночас у КМДА повідомили про влучення в один із об'єктів інфраструктури столиці.

13:08 У Кривому Розі задіяли сили ППО. Через деякий час про вибухи повідомили і представники обласної влади.

Нагадаємо, у всіх областях 23 листопада оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.

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