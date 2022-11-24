51 ракета, 10 БПЛА та понад 300 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Окрім ракет та БПЛА ворога, які Сили оборони України збили під час ракетної атаки 23 листопада, українскі бійці ліквідували й 310 рашистів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, зазначивши, що з початку широкомасштабної агресії ворог втратив 85 720 своїх військових.

За добу, що минула, українські воїни також знищили 7 броньованих машин, танк, дві артилерійські системи.

«Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках», — додали у Генштабі.

Фото Генштабу

Раніше військовий експерт Костянтин Машовець не виключав, що ЗСУ можуть прорвати російський фронт біля Сватового.

Фото Генштабу ЗСУ

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