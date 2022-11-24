На Донбасі окупанти наказали пакувати вбитих «вагнерівців» у мішки без експертизи та документів, — Генштаб

Росіяни продовжують війну проти свободи українців. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне та Яковлівка Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«За минулу добу противник завдав 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив більше 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА „Ланцет“. 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що на тимчасово окупованій території АР Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ.

«Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії „вагнер“, не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів.

«Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу та озброєння та військової техніки, позицію протиповітряної оборони та ще один важливий об’єкт ворога», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», 23 листопада росіяни завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. Ураження зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

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