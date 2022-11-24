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«Найкраще поливати вранці»: квітникарка розповіла, як доглядати за примхливими орхідеями

22:30 24 листопада 2022
орхідеї

Вінничанка Тетяна Русановська понад шість років захоплюється орхідеями та зібрала колекцію з 80 рослин різних видів і сортів. Про власний досвід вирощування та про те як доглядати за квітами, вона розповіла «Соціальній інформаційній платформі».

«У прозорих горщиках коріння добре видно. Воно повинно бути товсте й зелене. Якщо ж тонке чи коричневе — там вже є процес гниття. Шийка рослини повинна бути досить товстою. Також добре, якщо на ній ростуть молоді корені. Коли ж принесли додому нову рослину, то варто кілька днів її не зачіпати й навіть не поливати, дати час акліматизуватися. Поставити окремо від інших, щоб перевірити, чи не заражена вона хворобами або шкідниками».

За словами квітникарки, сухий субстрат буде дуже легким, а вологий — важким.

«Мені подобається полив методом замочування. Горщик, у якому росте орхідея, повинен мати багато дірочок. Я занурюю його в ємність з водою кімнатної температури на 30−40 хвилин. Потім воду зливаю. Таку процедуру проводжу приблизно раз на місяць. Орхідеї люблять ранковий полив. Коли орхідея перецвіла, а квіти опали, я зрізаю верхівку квітконоса на два сантиметри вище від верхньої бруньки. Залишаю рослину набиратися сил. Як з’являється новий листочок, починаю її підживлювати.

Використовую і мінеральні, і біологічні добрива. Для початківців краще брати універсальну комбінацію NPK 20:20:20 (азот, фосфор, калій у рівних частинах). Використовую половину рекомендованої виробником дози — так можу проконтролювати, як рослина зреагує. У розчині добрива замочую орхідеї під час поливу через один раз, чергуючи з чистою водою".

Також пані Тетяна радить приготувати біологічне добриво для поливу орхідей: шкірки двох бананів потрібно замочити в літрі води на одну добу. Цей розчин використовувати для поливу.

Нагадаємо поради про те, як правильно розмножувати орхідеї.

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