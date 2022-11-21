«Розкішна окраса зими»: вирощуємо на підвіконні амариліс

У темну зимову пору року амариліс з його екзотичними квітами привертає до себе увагу. Зазвичай прикрашає підвіконня близько двох тижнів. Після цього, на жаль, багато рослин потрапляють у смітник, що дуже прикро, адже цибулини завжди проростуть знову, якщо за ними правильно доглядати. Спеціалізоване видання для садівників дало цінні поради по догляду за ним.

«Назва амариліс — це тривіальна назва дельфініуму. Ця цибулинна квітка відома також під назвою беладона лілійна і потрапила в наші широти з півдня Африки ще в середині 18 століття. Дикі види амариліса походять з Бразилії, Болівії, Парагваю, Уругваю та Аргентини. Амариліс має три фази росту, в яких він пред'являє дуже різні вимоги до місця розташування. Протягом літніх місяців цибулина знову проростає. Потім він віддає перевагу напівтінистому або тінистому місцю з температурою від 24 до 26 градусів. Восени амариліс робить перерву. Потім його слід зберігати в прохолодному і темному місці, наприклад, у погребі. Оптимальна температура — близько 16 градусів. Наступний період цвітіння припадає на зимові місяці. У теплих житлових приміщеннях екзотична рослина, на жаль, швидко відцвітає. Щоб цвітіння тривало якомога довше, слід поставити дельфініум у світле і прохолодне місце. Денна температура близько 20 градусів є ідеальною, опускаючись до 16 градусів вночі. Після того, як амариліс відцвів, йому потрібно холодне місце, де температура не опускається нижче десяти градусів. Листя повинно залишатися на цибулині до тих пір, поки вони не засохнуть».

Щодо субстрату, то підійде звичайний ґрунт для кімнатних рослин. Можна змішати його з невеликою кількістю глиняних гранул, оскільки амариліс віддає перевагу дуже добре дренованому ґрунту.

«Поливати амариліс слід регулярно під час росту і цвітіння. Коли квітка починає в'янути, внесіть перший раз добриво. Під час основного періоду росту з квітня вносити добрива з інтервалом 14 днів. При необхідності пересадіть цибулину в новий контейнер приблизно за два місяці до бажаної дати цвітіння. Як варіант, видаліть верхній шар субстрату і замініть його свіжим ґрунтовим субстратом».

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