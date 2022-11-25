Бійня у Кримську: шокуюче відео розстрілу людей біля торгового центру

У четвер, 24 листопада, у Краснодарському краї 66-річний мешканець Кримська вчинив стрілянину на вулиці. Він убив трьох людей, тяжко поранив ще одного, після чого наклав на себе руки. У поліції вважають, що причиною кровопролиття міг бути шлюборозлучний процес, який він програв.

Декілька російських Telegram-каналів опублікували відео. На ньому видно, як чоловік із рушницею в руках веде стрілянину по людях на вулиці. Зброя загорнута при цьому в якусь тканину, що заважає визначити її тип.

Прокуратура Краснодарського краю підтвердила, що невідомий відкрив стрілянину поряд із торговим центром «Слов'янський» у Кримську.

Пізніше було встановлено особу стрільця. Ним виявився 66-річний Володимир Жиров. Вранці 24 листопада він програв майнову суперечку у суді з колишньою дружиною. Очевидно, на судове рішення вплинули свідчення свідків. Вони були знайомі з Жировим та його колишньою дружиною. Вони стали жертвами. Жінку врятував охоронець торгового центру.

Як знаряддя вбивства Жиров використовував гладкоствольний карабін ВПО-209. Він мав дозвіл на ту мисливську зброю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляв про масове вбивство в одній із шкіл Іжевська.

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