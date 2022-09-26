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Кількість жертв бійні в іжевській школі зросла до 14 (фото 18+)

13:02 26 вересня 2022
Пістолет

У російському Іжевську, де чоловік відкрив стрілянину в школі № 88, збільшилася кількість жертв.

Якщо спочатку повідомляли про сімох загиблих — чотирьох дорослих та трьох дітей, то на даний момент їхня кількість збільшилася вдвічі. Російські пабліки пишуть, що загинули семеро дітей і семеро дорослих, у тому числі й сам стрілець, який наклав на себе руки. Відомо, що серед загиблих дорослих — двоє вчителів та двоє охоронців.

Одна дитина — у стані клінічної смерті, за її життя борються медики.

«Меш» публікує фото (18+) з класу, де лежить тіло стрільця, який наклав на себе руки. На чорній футболці стрільця — червона свастика. На магазинах із патронами написано «Ненависть».

 

 

Нагадаємо, що роком раніше 18-річний юнак влаштував бійню в одному із навчальних корпусів Пермського державного університету. Керуючись «особистими мотивами», він убив вісьмох. Вогнепальні поранення отримали близько двох десятків людей. У російських пабликах тоді повідомлялося, що батько юнака — професійний найманець, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

Фото Pixabay

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