«Помста програвших»: Зеленський пояснив, чим викликані удари терористів по Херсону та області

Президент Володимир Зеленський, в офісі якого прокоментували масований обстріл росіянами мирних міст, майже щогодини отримує повідомлення про удари окупантів по Херсону та іншим громадам області.

Про це він сказав у зверненні за підсумками 274-го дня війни.

Такий терор, за його словами, розпочався одразу після того, як російська армія була змушена тікати з Херсона.

«Єдине, що вони поки можуть — це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний — ось це і все, до чого деградувала росія за нинішніх її керівників. Тільки звільнення нашої землі та надійні гарантії. безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. Щодня працюємо з партнерами заради цього. Незабаром будуть вагомі новини «, — запевнив Володимир Зеленський.

Ще одне питання, на яке керівник Української держави звернув увагу — прагнення ізолювати українців один від одного.

«Що б не планували терористи, ми повинні зберегти зв'язок. росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла і тепла, терористи хочуть ізолювати нас один від одного і зробити так, щоб ми не відчували один одного. Тому це фундаментальне питання і з цього приводу питанню будуть ще додаткові рішення. Готуємо їх «, — сказав президент.

Також глава Української держави повідомив, що на засіданні Ставки розглядали ситуацію на передовій.

«Хоч би як було складно, у всіх напрямках утримуємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. Є напрямки, на яких готуємо просування вперед. Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. Робимо все, щоб відмінусувати ці їхні сили «, — розповів Зеленський. .

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський звернувся до Ради Безпеки ООН і закликав реагувати на російський терор.

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