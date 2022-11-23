«Наївні невдахи»: у Зеленського прокоментували масований обстріл росією мирних міст

У середу, 23 листопада, російська стратегічна авіація випустила ракети по Україні. Одразу у кількох областях спрацювала система протиповітряної оборони.

За даними голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, росія підняла в небо щонайменше 9 бомбардувальників Ту-95. Авіація поблизу Маріуполя випустила щонайменше 5 ракет.

Згодом Кім повідомив, що ракет багато, вони летять із півдня та зі сходу.

У Києві ворожа ракета потрапила до одного з об'єктів інфраструктури. Після цього почалися аварійні відключення світла.

«Терористи одразу підтверджують, що вони терористи — запускають ракети. Наївні невдахи», — написав голова ОП Андрій Єрмак у Telegram .

Нагадаємо, що Європейський парламент у середу, 23 листопада, визнав росію державою-спонсором тероризму.

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