Ворог завдав ударів по трьох областях: є постраждалі та руйнування (фото)
Ворог продовжує завдавати удари по мирним населенним пунктам у різних областях України, у тому числі й по звільненій Херсонщині. А на сусідній Миколаївщині під обстрілом опинився Миколаївський район.
За інформацією очільника ОВА Віталія Кіма, у ніч проти п'ятниці, 25 листопада, ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади.
«Одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них — один багатоповерховий», — повідомив він та додав, що у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах Миколаєва день та ніч пройшли відносно спокійно.
А керівник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог вдарив ракетою по передмістю Запоріжжя. Було зруйноване СТО. На щастя, обійшлося без жертв.
А на Дніпропетровщині рашисти знов вдарили по Нікопольщині. За інформацією очільника ОВА Валентина Резніченка, ворог вночі обстрілялв з «Градів» та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади.
«У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів. Люди цілі. Деталі обстрілів уточнюються. У решті районів ніч з тривогою, але без атак», — зазначив він.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що за добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
Фото зі сторінки Олександра Старуха1313
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram