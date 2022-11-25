Ворог завдав ударів по трьох областях: є постраждалі та руйнування (фото)

Ворог продовжує завдавати удари по мирним населенним пунктам у різних областях України, у тому числі й по звільненій Херсонщині. А на сусідній Миколаївщині під обстрілом опинився Миколаївський район.

За інформацією очільника ОВА Віталія Кіма, у ніч проти п'ятниці, 25 листопада, ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади.

«Одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них — один багатоповерховий», — повідомив він та додав, що у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах Миколаєва день та ніч пройшли відносно спокійно.

А керівник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що ворог вдарив ракетою по передмістю Запоріжжя. Було зруйноване СТО. На щастя, обійшлося без жертв.

Фото зі сторінки Олександра Старуха

Фото зі сторінки Олександра Старуха

Фото зі сторінки Олександра Старуха

А на Дніпропетровщині рашисти знов вдарили по Нікопольщині. За інформацією очільника ОВА Валентина Резніченка, ворог вночі обстрілялв з «Градів» та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади.

«У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів. Люди цілі. Деталі обстрілів уточнюються. У решті районів ніч з тривогою, але без атак», — зазначив він.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що за добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Фото зі сторінки Олександра Старуха

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