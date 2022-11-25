ЗСУ відбили 11 атак ворога і завдали йому вогневе ураження під Запоріжжям, — Генштаб

Розпочалася двісті сімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Діброва Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали 2 вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців.

В населеному пункті Мостове Запорізької області російські окупанти змушують місцеве населення переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства російської федерації.

У разі відмови погрожують «націоналізувати», тобто просто забрати це нерухоме майно.

Українська авіація продовжує нищити загарбників. Протягом минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони в той же час уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.

Зеленський пояснив, чим викликані удари терористів по Херсону та області: «Помста програвших».



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