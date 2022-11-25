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Як швидко зарядити телефон без світла: кілька «вірних» способів

18:23 25 листопада 2022
зарядка

У зв'язку з атаками рашистів на критичну інфраструктуру України багато українців змушені часто залишатися без світла. Але ж бувають ситуації, коли необхідно зв'язатися з родичами чи друзями.

Саме у таких випадках можуть підійти способи заряджання смартфона навіть за відключеної електрики. Їх наводить «Апостроф».

Перший і, мабуть, найпростіший спосіб — це, звичайно, від повербанку. Їм можна зарядити не лише смартфон, а й іншу техніку.

Ноутбук. Від зарядженого пристрою можна зарядити телефон через кабель USB.

Зручним способом заряджання телефону є автомобільні зарядки: вони можуть врятувати в умовах відключення електроенергії у вашому будинку.

Використання ліхтаря. Такі пристрої на акумуляторі можуть стати зарядним пристроєм для смартфона, звичайно, якщо у вас є USB-кабель.

Може врятувати бездротова колонка. Достатньо USB-кабелю. Важливо розуміти, що цей спосіб додасть не більше 20% рівня зарядки, проте цього часу буде достатньо, щоб зробити екстрені дзвінки або надіслати термінові повідомлення.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зробити повербанк своїми руками та залишатися у мережі навіть при відключенні електрики.

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