Як швидко зарядити телефон без світла: кілька «вірних» способів

У зв'язку з атаками рашистів на критичну інфраструктуру України багато українців змушені часто залишатися без світла. Але ж бувають ситуації, коли необхідно зв'язатися з родичами чи друзями.



Саме у таких випадках можуть підійти способи заряджання смартфона навіть за відключеної електрики. Їх наводить «Апостроф».



Перший і, мабуть, найпростіший спосіб — це, звичайно, від повербанку. Їм можна зарядити не лише смартфон, а й іншу техніку.



Ноутбук. Від зарядженого пристрою можна зарядити телефон через кабель USB.



Зручним способом заряджання телефону є автомобільні зарядки: вони можуть врятувати в умовах відключення електроенергії у вашому будинку.



Використання ліхтаря. Такі пристрої на акумуляторі можуть стати зарядним пристроєм для смартфона, звичайно, якщо у вас є USB-кабель.



Може врятувати бездротова колонка. Достатньо USB-кабелю. Важливо розуміти, що цей спосіб додасть не більше 20% рівня зарядки, проте цього часу буде достатньо, щоб зробити екстрені дзвінки або надіслати термінові повідомлення.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зробити повербанк своїми руками та залишатися у мережі навіть при відключенні електрики.

256

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram