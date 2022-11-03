Як залишатися з інтернетом навіть при відключенні світла: створюємо повербанк для роутера

Часті відключення електрики через пошкодження ракетними атаками росіян об'єктів енергетичної інфраструктури призводять до того, що зникає мобільний зв'язок та інтернет.

Як домогтися, щоб роутер працював навіть без світла, лайфаком поділився MC.today.



Умільці пропонують самостійно виготовити повербанк для роутера. Зробити це можна в домашніх умовах, маючи:

- автомобільний акумулятор,

- дроти,

- затискачі-«крокодили»,

- штекери для роутера.

Для живлення роутера необхідна напруга 12 вольт. Тому моделі, що працюють від адаптерів на 9 вольт, не підійдуть.

Також потрібна наявність оптоволоконного з'єднання. Якщо квартира підключена по кручений парі, то експеримент не вийде.

Крім того, потрібно знати, чи надає ваш провайдер послугу GPON, яка працює, навіть якщо у вас вимкнено електрику. Потрібно, щоб провайдер підтримував живлення за допомогою генератора для продовження роботи мережі, коли немає світла.

У прикладі, який пропонує ресурс, використовувався зламаний електронасос для авто. З нього необхідно зняти затискачі-«крокодили», прикрутити дроти й припаяти штекери.

Далі потрібно перевірити полярність мультиметра, щоб не помилитися з «+» та «-».

Підключення двох пристроїв необхідно щоб роздавати Wi-Fi з роутера на телефони та ноутбуки. Якщо потрібно підключення тільки одного пристрою, наприклад — ноутбука через LAN-кабель, достатньо живити тільки GPON, куди приходить оптоволокно, а від нього вже вивести кабель на ноутбук.

Також можна заряджати смартфон. Для цього знадобиться перехідник з «крокодилами» на прикурювачі та автомобільному зарядному пристрої.

Крім того, акумулятор можна використовувати для освітлення.

Нагадаємо, у Держспецзв'язку розповіли, як залишатися на зв'язку під час вимкнення світла.



«ФАКТИ» також писали про те, як урятувати побутову техніку при відключенні світла.

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