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У Києві застосували екстрені відключення світла, графіки не працюють

13:23 21 листопада 2022
Блекаут у Києві

У Києві у понеділок, 21 листопада, знову застосували екстрені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Yasno.

«За вказівками НЕК „Укренерго“ у Києві застосовано екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуація не буде стабілізована», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначав, що ситуація в енергосистемі може змінитися на краще найближчим часом.

Він також зазначив, що українці можуть і не зіткнуться цього сезону з блекаутом. Але якщо він все-таки буде, то не треба вважати повне відключення електроенергії «кінцем світу».

Тим часом ДТЕК працює над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше 1−2 годин, проте дає рекомендації, як правильно вмикати електроприлад після тривалого відключення світла.

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