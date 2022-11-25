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Події

Українці почали гинути від електрогенераторів: під Києвом помер глава сімейства, постраждала 4-річна дитина

17:15 25 листопада 2022
Генератор

Через удари ворога по критичній інфраструктурі українці почали посилено використовувати альтернативні джерела світла, які при неправильному використанні становлять загрозу для людського життя.

Про два таких випадки, що сталися на Київщині, розповів голова Національної поліції Київської області Андрій Небитов.

Так, у селі Бобриця сім'я використовувала для освітлення генератор, встановлений у приміщенні. Внаслідок отруєння загинув глава сімейства, а його дружину медики ледве встигли доставити до лікарні.

Генератор у приміщенні

А в Гостомелі за аналогічних обставин чадним газом отруїлася ціла родина — спочатку стало погано 72-річній бабусі, потім 4-річній онучці. Погіршився стан також у старшої — 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

У зв'язку з цим правоохоронці застерігають від нехтування інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення.

Також важливо вчасно перевіряти справність газових приладів та вентиляції.

Нагадаємо, раніше і на Харківщині вся родина загинула, намагаючись зігрітися газовими конфорками. Як виявилось, газова витяжка в будинку була засмічена і не функціонувала.

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