39.69 / 40.51 38.55 / 39.54
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Трагедія на Харківщині: вся родина загинула, намагаючися зігрітися газовими конфорками

10:41 6 листопада 2022
Газова плита

У Балаклії на Харківщині, де мирні мешканці продовжують підриватися на мінах рашистів, вчадила родина з дітьми.

Як повідомляють в поліції Харківщини, місцева жителька знайшла в квартирі своїх родичів без ознак життя.

Правоохоронці виявили у помешканні тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчат 6 та 13 років.

«Заявниця розповіла, що через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки в якості підігріву. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала», — йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом. За даним фактом слідчім відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаэмо, що нещодавно на Харківщині загинув 42-річний суддя Красноградського районного суду Дмитро Костянтинов, який допомагав саперам знешкоджувати смертельні «подарунки» ворога. Це сталося у деокупованому селищі Борщова.

Фото Pixabay

550

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

жінка

Наявність великого стажу не є обов'язковою: у ПФУ розповіли, хто може вийти на пенсію у 50 років

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Меган Маркл, Гаррі та Лілібет

«Бачу світ по-іншому»: Меган Маркл розповіла зворушливі подробиці про дочку Лілібет

Місяць

Названо знаки зодіаку, яким місячне затемнення 8 листопада допоможе вирішити кар'єрні та фінансові питання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту