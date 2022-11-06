Трагедія на Харківщині: вся родина загинула, намагаючися зігрітися газовими конфорками

У Балаклії на Харківщині, де мирні мешканці продовжують підриватися на мінах рашистів, вчадила родина з дітьми.

Як повідомляють в поліції Харківщини, місцева жителька знайшла в квартирі своїх родичів без ознак життя.

Правоохоронці виявили у помешканні тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, дівчат 6 та 13 років.

«Заявниця розповіла, що через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки в якості підігріву. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала», — йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом. За даним фактом слідчім відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаэмо, що нещодавно на Харківщині загинув 42-річний суддя Красноградського районного суду Дмитро Костянтинов, який допомагав саперам знешкоджувати смертельні «подарунки» ворога. Це сталося у деокупованому селищі Борщова.

Фото Pixabay

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