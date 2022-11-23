В Україну з початку місяця ввезли понад 100 тисяч генераторів: у Раді розповіли, які найпопулярніші

Постійні відключення електроенергії через російські ракетні атаки змушують українців шукати альтернативу.



Йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки й електричні перетворювачі, що обертаються, трансформатори, які тепер можна ввозити в Україну за митною пільгою.



У період з 1 по 21 листопада 2022 року в Україну завезли 136 тисяч різного типу генераторів на суму близько 88 млн доларів.



Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.



За його даними, за митною пільгою завезли вже 32 тисячі генераторів. Сума наданої пільги 5,2 млн. доларів.



У розрізі 136 тисяч генераторів, які завезли вже за листопад, найпопулярніші:



- 65% - це електрогенератори з іскровим запалюванням (бензинові) потужністю трохи більше 7,5 кВА. Таких завезли понад 88 тисяч.

- 5% завезли потужних електрогенераторів з іскровим запалюванням (бензинові) потужністю понад 7,5 кВА, але не більше ніж 375 кВА.

- 3,3% електрогенераторів з запалюванням від стиснення (дизелем чи напівдизелем) потужністю не більше 7,5 кВА.



Нагадаємо, 10 листопада, набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.



Як відомо, генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів. Зберігати їх потрібно у сухому місці, оскільки дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електрострумом.

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