«Відпрацьований матеріал»: диктатор путін опрацьовує план заміни лукашенка

Як би не намагався лукашенко втримати владу, але за інформацією джерел, близьких до Кремля, володимир путін наразі опрацьовує план заміни президента білорусі олександра лукашенка на іншу лояльну росії фігуру. Про це пише російський опозиціонер Леонід Невзлін.

«Необхідність заміни лукашенка на посаді президента республіки пов'язана з погіршенням його фізичного і психологічного здоров'я. Серед найімовірніших кандидатів на посаду президента рб розглядають дві фігури: державний секретар Ради безпеки білорусі, уродженець росії Олександр Вольфович і генеральний секретар Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), колишній держсекретар білоруської Радбезу Станіслав Зась, який на початку 2023 року залишає посаду глави ОДКБ. Очевидно, що досвідчений Лукашенко відчуває, як ґрунт йде з-під ніг. Навіть у прямому сенсі слова — всі бачили щойно, як дивно він спускався трапом літака в Єревані», — пише Невзлін.

Як зазначає російський опозиціонер, підтвердження істерики лукашенка — пряма погроза Україні.

«Він закликав Україну „зупинитися“ і заявив, що в іншому разі на неї чекає „повне знищення“. Чого не зробиш, щоб ще посидіти на троні, намагається втриматися, чіпляється, мало йому 28 років при владі…», — резюмує Невзлін.

Раніше цитували точку зору білоруських експертів з приводу можливості участі білорусі у війні проти України.

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram