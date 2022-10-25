Координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитро Бондаренко дав інтерв'ю програмі Studio X97, де розповів про сценарії розвитку ситуації в білорусі та Україні, припустив, хто може усунути узурпатора лукашенка, і назвав трьох кандидатів у президенти білорусі, за яких буде не соромно, повідомляє charter97.

«Я думаю, що тут не питання, чи буде лукашенко ухвалювати рішення, тому що не він буде ухвалювати рішення. Якщо дивитися з точки зору загроз Україні, то нове вторгнення з величезною часткою ймовірності буде з території білорусі, але це будуть російські війська. В рф 140 мільйонів і є 9 мільйонів білорусів. Тому, навіть якщо б і хотіла білорусь мобілізувати, то це зовсім інші цифри. А росія, я думаю, протягом року зможе мобілізувати 2−3 мільйони людей. Кажуть, що там немає техніки, але вони будуть випускати техніку, на жаль. Тому білоруські війська виконуватимуть допоміжну роль і абсолютно не важливо: перетнуть вони кордон чи не перетнуть».

За словами Бондаренка, лукашенко проводить приховану мобілізацію через тиск путіна.

«Він економічно повністю залежить зараз від російських грошей, тому в нього вже немає жодного поля для маневру і тому він виконує накази з москви. Але, знаючи реальний стан справ, настрої білоруського народу, настрої в армії, він розуміє, що це може призвести до сумних наслідків і його можуть «випадково» вбити або повсталі білоруси, або путінці. І він опинився сьогодні вже в ситуації не просто якоїсь торгівлі, а вже виживання. Тому що куди не кинь — усюди клин. Люди, які є патріотами білорусі, повинні розуміти, що війна прийшла і на нашу землю. З 24 лютого білорусь фактично перебуває в іншій ситуації. І якщо українські патріоти й українська влада захищають незалежність своєї країни, і якщо ми вважаємо, що в нас є своя батьківщина, є своя держава, то ми маємо думати насамперед, як її захищати. І, природно, доля білорусі багато в чому вирішується в Україні.

Для найбільш патріотично налаштованих громадян білорусі я б, звісно, говорив про те, що треба допомагати Україні, до того ж у найрізноманітніші способи, зокрема, вступаючи до лав основного білоруського підрозділу, що воює у складі ЗСУ, — полк Калиновського. Сьогодні йдеться вже про те, щоб полк перетворився спочатку на повноцінну бригаду, а, можливо, навіть і ширше. Тому що тут і допомога Україні у військовому плані, і підготовка до звільнення білорусі. Людям призовного віку я б радив тікати, виїжджати з білорусі будь-яким шляхом. Я влітку вважав, що ситуація стабілізувалася надовго, що буде довготривала війна, а тут — неймовірні успіхи української армії, вони змінюють ситуацію дуже швидко. Звільнено величезні території. І сьогодні, якщо карта ляже так для України, що буде звільнений Херсон, то буде зовсім інша ситуація. Може, нам треба буде повертатися до білорусі з різних боків: з України, з Польщі, з Литви, з Латвії. Нам — це десяткам, сотням тисяч білорусів, які виїхали".

Якщо не буде ядерної війни, то доля режиму лукашенка, вважає Дмитро Бондаренко, вирішиться максимум протягом року, це з одного боку.

«З іншого боку, ви помітили, Захід ухвалює комплексні санкції проти росії, але останні пакети санкцій не застосовувалися проти білоруського режиму. Для мене це загадка. І я впевнений, що можуть бути застосовані такі санкції, що піде звільнення політв'язнів, тому що навіть росія дасть на це добро. Тому що вона не в змозі компенсувати ті величезні втрати, яких режим лукашенка вже зазнає. І через санкції, і через те, що він став ворогом України, на якій довгий час заробляв. Ці зв'язки перервалися і це величезний збиток для білоруської економіки. Я не виключаю навіть такої ситуації, що лукашенко для того, щоб рятувати своє життя через загрозу в росії, може піти на звільнення політв'язнів і навіть на найдикіші альянси. Ну, або люди з його оточення, скажімо, коли лукашенко може не стати. Тому що дуже динамічна ситуація в білорусі. Їхні заходи військового, мобілізаційного плану — це просто спроба сховати свій страх».

Координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь» не згоден, коли кажуть «маленька Україна проти великої росії».

«Насправді це самогубство путіна, що він пішов на українців. Тому що українці в радянській армії були найкращими солдатами, найкращими офіцерами, не кажу вже про те, що найкращими сержантами. Неминучий сценарій, коли режим путіна завалиться і, напевно, російська федерація буде існувати, можливо, як країни Британської співдружності, якщо у них вистачить мізків. Я вважаю, що президент як інститут має залишитися в білорусі. Спочатку, можливо, ще матиме більше прав, потім він має бути більш представницькою фігурою. Але я бачу, що це може бути і Алесь Бєляцький, може бути президентом і Микола Статкевич, може бути президентом і Андрій Санніков. Але це з тих фігур, які готові сьогодні стати президентами, на мій погляд, і за яких буде не соромно».

Нагадаємо, президент Литви вважає, що білорусь у повному обсязі бере участь у війні проти України.

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