Тисячі російських солдатів зайняли позиції в білорусі з танками та іншою важкою військовою технікою — на фоні складного становища москви у війні проти України. Вони формують з білоруськими збройними силами новий підрозділ для виконання будь-яких завдань, заявив заступник командувача російськими військами Віктор Смеян в ефірі державного телебачення. «Бойовий дух є», — сказав він. Розгортання сотень одиниць бронетехніки також викликає нові побоювання, що глава кремля володимир путін може відкрити в білорусі другий фронт у своїй війні проти України, повідомляє t-online:

«Вже в лютому на початку війни російські підрозділи пройшли маршем з Гомельської області на півдні білорусі на північ України — звідти недалеко до Києва. І зараз також очевидці повідомляють про посилення військової активності в регіоні. Хоча правитель білорусі олександр лукашенко запевняє, що не втручатиметься у війну в Україні. Але Україна розглядає білорусь як воюючу сторону з початку путінської війни близько восьми місяців тому. Тоді лукашенко надав військові бази в білорусі в розпорядження росіян для нападу на сусідню країну».

Той факт, що масована російська військова присутність зараз закріплюється на постійній основі, викликає тривогу у багатьох.

«лукашенко і путін втягують нашу країну у війну, вони брешуть, що нібито існує загроза з українського боку, — стверджує опозиційний лідер Світлана Тихановська, яка живе в сусідній Литві. — лукашенко — це ганьба для моєї країни. Він більше не приймає рішень самостійно, політику в білорусі контролює кремль. В економічному плані країна, яка потрапила під санкції Заходу після придушення протестів після виборів, також знаходиться на російській «годівниці».

Військове керівництво білорусі неодноразово заявляло, що спільний підрозділ, сформований за участю російських військовослужбовців, має виключно оборонне призначення. Але оскільки сам лукашенко нещодавно заявив, що запровадив в країні «режим антитерористичної операції», спостерігачі підозрюють, що на кону стоїть набагато більше, ніж спільні навчання та оборонні тренування. Майже щодня представники владного апарату в Мінську заявляють про те, що білорусь може зазнати вторгнення — наприклад, з боку Польщі, члена НАТО. Навіть голова спецслужби КДБ Іван Тертель говорив німецьким журналістам цілком у стилі путіна, що сусідні країни можуть здійснити теракти в білорусі, підготувати військовий напад або навіть бути готовими до ядерного удару. Жодних доказів цьому немає.

«Не можна виключати, що лукашенко насправді побоюється військового нападу або атак диверсантів на білорусь, — пише у своєму блозі в месенджері Telegram білоруський політолог Артем Шрайбман. - Сотні білоруських добровольців воюють за Україну, водночас білоруська опозиція мілітаризується в Литві та Польщі».

Шрайбман підкреслив, що в білорусі існує широкий консенсус щодо того, що білоруські військовослужбовці не повинні брати участь у війні в Україні. У суспільстві немає соціальної бази, на яку міг би спиратися лукашенко. Шрайбман бачить «ризик дестабілізації білоруського режиму», якщо лукашенко погодиться на будь-який тиск з боку путіна, щоб воювати зі своїми солдатами в Україні.

Політичний оглядач Валерій Карбалевич також очікує, що лукашенко не буде втягнутий у війну з власними солдатами:

«Він теж бачить, що війна в Україні йде дуже невдало для росії — і не хоче опинитися на боці тих, хто програє. Білоруська армія слабка і налічує лише близько 15 000 добре підготовлених спецпризначенців. В умовах реальної війни ця цифра не мала б жодного значення. У самій росії не вистачає інфраструктури, військових полігонів для підготовки новобранців».

Нагадаємо, ЄС готує новий пакет санкцій проти білорусі за причетність до обстрілів України.

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