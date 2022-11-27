Померла поп-зірка 80-х Айрін Кара, виконавиця хіта з фільму «Танець-спалах»

У п'ятницю, 25 листопада, у місті Ларго, штат Флорида, була знайдена мертвою у своєму будинку відома американська співачка та актриса Айрін Кара (другий варіант імені зірки — Ірен Кара). Їй було 63 роки. Напередодні низка ЗМІ повідомили про смерть володарки премій «Оскар», «Золотий глобус» та «Греммі», проте потім було спростування. Тому нова, вже офіційна заява, була поставлена багатьма шанувальниками Айріну під сумнів.

Айрін Кара народилася 18 березня 1959 року у Бронксі. Її батько був пуерториканцем, у жилах матері текла кубинська кров. Батько працював на металургійному заводі, але захоплювався музикою. Він і подарував доньці любов до пісень та танців.

Батьки змогли забезпечити навчання Айрін музиці, хореографії та акторській майстерності. Ще дитиною Кара вже активно залучалася до бродвейських постановок.

Справжня слава прийшла до неї в 1981 році після виходу на екрани мюзиклу «Слава», в якому Айрін зіграла головну роль. Пісні із мюзиклу стали хітами.

А у 1983 році популярність співачки злетіла на неймовірну висоту — Кара записала пісню до фільму «Танець-спалах», який став культовим. Музику до хіта Flashdance… What a Feeling написав знаменитий композитор Джорджо Мородер. Саме ця композиція принесла Айрін «Оскар», «Золотий глобус» та «Греммі».

Айрін була одружена з каскадером Конрадом Палмізано. Вони прожили у шлюбі п'ять років. Дітей у неї не було.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть відомої співачки та актриси Олівії Ньютон-Джон, зірки культового мюзиклу «Бріолін».

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