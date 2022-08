Померла зірка культового мюзиклу «Бріолін» Олівія Ньютон-Джон

У понеділок, 8 серпня, у Каліфорнії померла відома актриса та співачка Олівія Ньютон-Джон. Їй було 73 роки. Сумну звістку повідомив її чоловік, бізнесмен Джон Істерлінг. Він не назвав причини смерті, проте Олівія протягом останніх 30 років боролася з раком грудей.

Олівія Ньютон-Джон народилася в Кембриджі, Англія, у 1948 році. Її дід по материнській лінії Макс Борн отримав Нобелівську премію з фізики. Коли Олівія навчалася у школі, вся її родина переїхала до Австралії та влаштувалася у Мельбурні.

Там і відкрився музичний талант дівчинки. Вона співала на місцевому радіо, брала участь у низці телешоу. У 1971 Ньютон-Джон записала свій перший успішний сингл If Not For You. Автором пісні є легендарний Боб Ділан, а її першим виконавцем Джордж Харрісон.

Через сім років Олівія підкорила весь світ, зігравши головну жіночу роль у голлівудському мюзиклі «Бріолін». Її партнером фільму був Джон Траволта. Пісні у їхньому виконанні стали хітами. Їх досі крутять різні радіостанції. Олівія та Джон стали друзями та підтримували ці стосунки багато років.

Наступним успіхом для Ньютон-Джон став фантастичний мюзикл «Ксанаду». Сам фільм у прокаті провалився, а ось пісня Magic у виконанні Олівії мала величезну популярність.

У 1992 році у співачки виявили рак грудей. Ньютон-Джон слідувала всім рекомендаціям лікарів. Вона пройшла курс хімієтерапії. Їй зробили часткову мастектомію. Але хвороба поверталася знову і знову.

Боротьба з раком грудей не змусила співачку завершити кар'єру. Олівія регулярно записувала нові диски. Ньютон-Джон стала лауреатом чотирьох «Ґреммі» та безлічі інших музичних нагород.

Співачка двічі була одружена. Її першим чоловіком став актор Метт Латтанці. Олівія народила йому доньку Хлою у січні 1986 року. Хлоя Латтанці також стала актрисою. У 1995 році подружжя розлучилося після 11 років шлюбу.

У 2008 році Олівія вийшла заміж за Джона Істерлінга.

