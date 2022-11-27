Олігарх Жеваго продовжує бізнес з росією: ДБР обшукує «Артеріум»

24 листопада Державним бюро розслідувань було проведено обшуки у фармакологічній компанії «Артеріум», яка належить колишньому нардепу Костянтину Жеваго. Олігарха та його найближче оточення підозрюють у колабораційної діяльності.

Зокрема, слідчі дії проходять в осіб, які від імені Жеваго ведуть господарську діяльність в Україні та купують нерухомість та активи підприємств реального сектору економіки в його інтересах.

Окрім цієї справи, Жеваго також фігурує у кримінальному проваджені щодо ухилення від сплати податків на суму 10 млрд. грн гірничо-збагачувальними комбінатами, до яких він має пряме відношення.

Інформація щодо можливої співпраці з ворогом не є безпідставною. Ще у квітні російські ЗМІ писали про те, що «Артеріум» продовжує вести бізнес у росії, акцентуючи на тому, що компанія постачає до росії важливі медичні препарати, у тому числі використовувані при хворобі серця.



Лише після вчорашніх обшуків «Артеріум» вперше заявив, що начебто припинив постачання препаратів до росії з почату повномасштабного вторгнення. Проте повний вихід із російського ринку сказано не було.

Сам олігарх переховується від українського правосуддя закордоном та вже встиг потрапити до славнозвісного «Батальйону Монако» із власною яхтою з назвою «Z».

Раніше «ФАКТИ» писали, як міжнародні гіганти-виробники продуктів харчування, користуючись складною економічною ситуацією, намагаються збільшити свою частку на українському ринку, видавлюючи вітчизняного виробника, і при цьому продовжують працювати на росії.

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